чи любиш ти читати книжки текст міркуіання (5-7 речень)
Қазақ тiлi
чи любиш ти читати книжки текст міркуіання (5-7 речень)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так,я люблю читиати книжки.Тому,що книжка - це джерело знань.Мені подобається читати різні за жанром книжки.З них я дізнаюся багато цікавого і корисного.Чит аючи книжку я переживаю,страждаю з головним героєм.Книга - найкрайщий друг і порадник.
Гость:
1) З книжкою цiкаво дiзнатися про щось нове.Тому треба їх читати. 2) Книжки розповiдають про якiсь пригоди,життя людей.Є книжки з казками iсторiями про звiрiв та птахiв.Кожен може знайти для себе цiкаву книжку. 3) Менi подобаеться крижки про тварин та(такая кокая вам нравиться). Цi iсторiї завди захоплюючш та веселі
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