меньше помогите составить план рассказа ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812!!!

Українська література
меньше помогите составить план рассказа ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ситуация в Европе 2. Ситуация в России 3. Взаимоотношение России и Европы 4. Наполеон Боннапарт 5. Дата начала Отечественной войны 6. Ход войны 7. Русская Победа 8. Выводы о причинах войны
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