решение разность двух чисел одно из которых в 11 раз больше другого,равна 9,045. Найдите эти числа.
Математика
решение разность двух чисел одно из которых в 11 раз больше другого,равна 9,045. Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
11x - x = 9,045 х = 0,9045 - это первое умножай на 11 и получишь второе
Гость:
пусть меньшее число х,тогда большее 11х Составим уравнение 11х-х=9,045 10х=9,045 х=9,045:10 х= 0,9045 меньшее число 0,9045*11= 9,9495 большее число проверка 9,9495-0,9045= 9,045 разность чисел
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