Добери до поданих висловів прислівники-синоніми Опинився просто неба, намокнути до останньої нитки, кинутися з усіх ніг, не мати кінця-краю, йти як не своїми ногами, спати без задніх ніг, жити на широку ногу.

Қазақ тiлi

Добери до поданих висловів прислівники-синоніми Опинився просто неба, намокнути до останньої нитки, кинутися з усіх ніг, не мати кінця-краю, йти як не своїми ногами, спати без задніх ніг, жити на широку ногу.

Автор: Гость