Добери до поданих висловів прислівники-синоніми Опинився просто неба, намокнути до останньої нитки, кинутися з усіх ніг, не мати кінця-краю, йти як не своїми ногами, спати без задніх ніг, жити на широку ногу.
Қазақ тiлi
Добери до поданих висловів прислівники-синоніми Опинився просто неба, намокнути до останньої нитки, кинутися з усіх ніг, не мати кінця-краю, йти як не своїми ногами, спати без задніх ніг, жити на широку ногу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 На дворі. №2 безкінечно. №3 Повільно. №4 Міцно. №5 Багато.
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