прямая у=6х+8 параллельна касательной к графику функции у=х2-3х+5. найдите абсциссу точки касания.

Алгебра
прямая у=6х+8 параллельна касательной к графику функции у=х2-3х+5. найдите абсциссу точки касания.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение. Прямые параллельны,когда совпадают их угловые коэффициены. У прямой У=6Х+8 он равен 6,а у касательной он равен производной в точке касания. Y ‘=2X+3 ; 2X+3=6 ; X=3/2=1,5.
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