на машину навантажили однакові бочки із солоними огірками загальною масою 4т840кг. У кожній бочці 70 кг огірків, а маса бочки з розсолом 18 кг. Скільки було всього кілограмів огірків

Математика

на машину навантажили однакові бочки із солоними огірками загальною масою 4т840кг. У кожній бочці 70 кг огірків, а маса бочки з розсолом 18 кг. Скільки було всього кілограмів огірків

Автор: Гость