на машину навантажили однакові бочки із солоними огірками загальною масою 4т840кг. У кожній бочці 70 кг огірків, а маса бочки з розсолом 18 кг. Скільки було всього кілограмів огірків

Математика
на машину навантажили однакові бочки із солоними огірками загальною масою 4т840кг. У кожній бочці 70 кг огірків, а маса бочки з розсолом 18 кг. Скільки було всього кілограмів огірків
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.4840/88=55 бочек 2,55*70=3850 кг
Гость:
1) 70+18 = 88 (кг) - маса бочки з розсолом та огірками. 2) 4840/88 = 55 (шт.) - було бочок. 3) 55*70 = 3850 (кг) - було огірків. Відповідь: 3850 кг було всього огірків.   
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