Напишите уравнения реакций между следующими веществами: оксид бария, оксид серы(4), гидроксид натрия, азотная ксилота.
Химия
Напишите уравнения реакций между следующими веществами: оксид бария, оксид серы(4), гидроксид натрия, азотная ксилота.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. BaO + SO2= BaSO3 2. 2HNO3 +BaO= Ba(NO3)2 + H2O 3. NaOH+ HNO3= NaNO3+ H2O 4. 2NaOH+ SO2= Na2SO3+ H2O
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