исследовать на сходимость указанные ряды с положительными членами n/( 2n+3) !
Математика
исследовать на сходимость указанные ряды с положительными членами n/( 2n+3) !
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(2n+3)=2n во-второй степени+3n и все
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