на столе лежат 27 ложек,что- в 3 раза больше,чем ножей.Сколько всего ложек и ножей на столе?
Математика
на столе лежат 27 ложек,что- в 3 раза больше,чем ножей.Сколько всего ложек и ножей на столе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как ножей в 3 раза меньше, чеи ложек, то надо 27:3 = 9 - это мы узнали количество ножей. Для того, чтобы узнать, сколько всего приборов на столе, надо сложить ложки и ножи: 27 + 9 = 36 (приборов).
Гость:
27:3=81=9 ножей------- на столе 27+9=36 ложек и ножей всего.
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