на столе лежат 27 ложек,что- в 3 раза больше,чем ножей.Сколько всего ложек и ножей на столе?

Гость: Гость:

Так как ножей в 3 раза меньше, чеи ложек, то надо 27:3 = 9 - это мы узнали количество ножей. Для того, чтобы узнать, сколько всего приборов на столе, надо сложить ложки и ножи: 27 + 9 = 36 (приборов).