Составьте систему уравнений и решите её способом подстановки. 1) Из 19 м материи можно сшить 6 рубашек и 5 платьев. Для пошива 2 рубашек требуется на 1 м материи больше, чем для пошива одного платья. Сколько метров материи нужн...

Математика

Составьте систему уравнений и решите её способом подстановки. 1) Из 19 м материи можно сшить 6 рубашек и 5 платьев. Для пошива 2 рубашек требуется на 1 м материи больше, чем для пошива одного платья. Сколько метров материи нужно для пошива одного платья? 2) 3 тетради и 2 ручки стоят 108 тг. 8 тетрадей дороже 1 ручки на 3 тг. Сколько стоит одна тетрадь? Сколько стоит одна ручка? Огроменное спасибо тем кто поможет!!!

Автор: Гость