Составьте систему уравнений и решите её способом подстановки. 1) Из 19 м материи можно сшить 6 рубашек и 5 платьев. Для пошива 2 рубашек требуется на 1 м материи больше, чем для пошива одного платья. Сколько метров материи нужн...
Математика
Составьте систему уравнений и решите её способом подстановки. 1) Из 19 м материи можно сшить 6 рубашек и 5 платьев. Для пошива 2 рубашек требуется на 1 м материи больше, чем для пошива одного платья. Сколько метров материи нужно для пошива одного платья? 2) 3 тетради и 2 ручки стоят 108 тг. 8 тетрадей дороже 1 ручки на 3 тг. Сколько стоит одна тетрадь? Сколько стоит одна ручка? Огроменное спасибо тем кто поможет!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6р. + 5 п. = 19м 2р. - 1 п. = 1м, откуда 1 п = 2 р. - 1 м, подставим в 1-ое ур-е, получим 6р. + 5(2р. - 1)=19 6р + 10р. - 5 = 19 16р = 24 1р. = 1,5 м ткани нужно на 1 рубашку 1п. = 1,5 * 2 - 1= 2м ткани - на 1 платье 3 т. + 2 р. = 108 тг 8т - 1 р =3 тг, откуда 1р = 8т - 3 тг, подставим в 1-ое ур-е 3 т. + 2*(8т - 3) = 108 тг 3т + 16т -6 = 108 19 т = 114 1 т. = 6 тг 1 р. = 8 * 6 - 3 = 45 тг
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