в схеме реакции расставьте коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель: Zn + H2SO4(конц.) ----- больше ZnSO4 + H2S (стрелка вверх) + H2O

Химия
в схеме реакции расставьте коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель: Zn + H2SO4(конц.) ----- больше ZnSO4 + H2S (стрелка вверх) + H2O
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
        4zn+5h2so4(конц.)=4znso4+h2s+4h2o          0        +2         zn-2e=zn               8          4               +6      -2          S +8e=s                2          1
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