в схеме реакции расставьте коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель: Zn + H2SO4(конц.) ----- больше ZnSO4 + H2S (стрелка вверх) + H2O

Химия

в схеме реакции расставьте коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель: Zn + H2SO4(конц.) ----- больше ZnSO4 + H2S (стрелка вверх) + H2O

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