в схеме реакции расставьте коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель: Zn + H2SO4(конц.) ----- больше ZnSO4 + H2S (стрелка вверх) + H2O
Химия
в схеме реакции расставьте коэффициенты методом электронного баланса, укажите окислитель и восстановитель: Zn + H2SO4(конц.) ----- больше ZnSO4 + H2S (стрелка вверх) + H2O
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4zn+5h2so4(конц.)=4znso4+h2s+4h2o 0 +2 zn-2e=zn 8 4 +6 -2 S +8e=s 2 1
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