Диаметр шейки капли воды в момент ее отрыва от стеклянной трубки можно считать равным диаметру трубки. Какой вес имеет падающая капля, если диаметр трубки 1 мм? Поверхностное натяжение воды равно 7*10 в -2 степени Н,м.
Физика
Диаметр шейки капли воды в момент ее отрыва от стеклянной трубки можно считать равным диаметру трубки. Какой вес имеет падающая капля, если диаметр трубки 1 мм? Поверхностное натяжение воды равно 7*10 в -2 степени Н,м.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диаметр шейки капли воды в момент ее отрыва от стеклянной трубки можно считать равным диаметру трубки. Какой вес P имеет падающая капля, если диаметр трубки d=1 мм =10^-3 м ? Поверхностное натяжение воды равно G=7*10^-2 Н/м. вес капли Р=pi*d*G=3.1416*10^-3*7*10^-2=21,99*10^-5= 22*10^-5 Н масса капли m=P/g=22*10^-5/10= 22 мг
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