Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Na2SO4 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O расставить коэффициенты путем электронного баланса
Химия
Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Na2SO4 + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + H2O расставить коэффициенты путем электронного баланса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3Na2SO3 + 4H2SO4(разб.) + K2Cr2O7 = 3Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + 4H2O + K2SO4 Восстановление: Cr2O72− + 14H+ + 6e− = 2Cr3+ + 7H2O 2 2 1 Окисление: SO32− + H2O − 2e− = SO42− + 2H+ 6 3 вроде так
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