Купили 4 одинаковых арбуза и 3 одинаковые тыквы и сравнили их по массе.Результаты сравнения изобразили на чертеже.Узнай массу тыквы по этому чертежу. 3 арбуза /_________________________/_____3кг___/ 3 тыквы /__________________...
Математика
Купили 4 одинаковых арбуза и 3 одинаковые тыквы и сравнили их по массе.Результаты сравнения изобразили на чертеже.Узнай массу тыквы по этому чертежу. 3 арбуза /_________________________/_____3кг___/ 3 тыквы /_________________________/ 4 арбуза /_________________________/________7кг_______/
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 арбуза тяжелее 3 арбузов на 4кг. значит 1 арбуз весит 4кг. 3 арбуза весят 12кг. 3 тыквы весят на 3кг меньше чем 3 арбуза, а это значит 12-3=9(вес 3 тыкв) 9:3=3(вес 1 тыквы)
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