Купили 4 одинаковых арбуза и 3 одинаковые тыквы и сравнили их по массе.Результаты сравнения изобразили на чертеже.Узнай массу тыквы по этому чертежу. 3 арбуза /_________________________/_____3кг___/  3 тыквы /__________________...

Гость: Гость:

4 арбуза тяжелее 3 арбузов на 4кг. значит 1 арбуз весит 4кг. 3 арбуза весят 12кг. 3 тыквы весят на 3кг меньше чем 3 арбуза, а это значит 12-3=9(вес 3 тыкв) 9:3=3(вес 1 тыквы)