Составте предложение простое и сложное с словами: КОРАБЛЕСТРОИТЕЛИ, ПУТЕШЕСТВЕННИК, ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ. С каждым словом нужно составить 1 простое и 1 сложное предложение.
Русский язык
Составте предложение простое и сложное с словами: КОРАБЛЕСТРОИТЕЛИ, ПУТЕШЕСТВЕННИК, ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ. С каждым словом нужно составить 1 простое и 1 сложное предложение.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛИ ИСКАЛИ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОСТОРОЕНИЯ АЛЫХ ПАРУСОВ. В МОРСКОМ РЕЙСЕ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛИ ЗАМЕНИЛИ ПОРВАННЫЙ ПАРУС,И КОРАБЛЬ ПОПЛЫЛ КАК НОВЕНЬКИЙ. ПУТЕШЕСТВЕННИК ВСЮ ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ ПОЕЗДКАМ В РАЗНЫЕ СТРАНЫ. ПУТЕШЕСТВЕННИК ИСКАЛ УКРЫТИЕ ОТ ДОЖДЯ,А ДОЖДЬ НЕ ЩАДИЛ НИКОГО БАБУШКА ПРЯЧЕТ ОВОЩИ В ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ. В ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ ОВОЩИ ДОЛГО ХРАНЯТЬСЯ,НО БАБУШКА ВСЕ РАВНО ПОСПЕШИЛА СДЕЛАТЬ ЗАКРУТКУ НА ЗИМУ.
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