В слове САЖАЛ нужно проверить первую букву А, а в слове ХОТЕЛ нужно проверить букву О. Какие проверочные слова???????????

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В слове САЖАЛ нужно проверить первую букву А, а в слове ХОТЕЛ нужно проверить букву О. Какие проверочные слова???????????

Автор: Гость