В слове САЖАЛ нужно проверить первую букву А, а в слове ХОТЕЛ нужно проверить букву О. Какие проверочные слова???????????
Русский язык
В слове САЖАЛ нужно проверить первую букву А, а в слове ХОТЕЛ нужно проверить букву О. Какие проверочные слова???????????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сажал-садит,сад.Хотел-хочет.
Гость:
сАженец хОчет __________________________
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