1) ПРИ ДЕЛЕНИИ ЧИСЛА 21425 ПОЛУЧИЛОСЬ ЧАСТНОЕ 258 И ОСТАТОК 11 .НАЙДИ ДЕЛИТЕЛЬ. 2) НЕКОТОРОЕ ЧИСЛО УМЕНЬШИЛИ НА 37 ЕДИНИЦ,ЗАТЕМ РАЗДЕЛИЛИ НА 92 И ПОЛУЧИЛИ ЧАСТНОЕ 59 И ОСТАТОК 35.НАЙДИ ЭТО ЧИСЛО

Математика
1) ПРИ ДЕЛЕНИИ ЧИСЛА 21425 ПОЛУЧИЛОСЬ ЧАСТНОЕ 258 И ОСТАТОК 11 .НАЙДИ ДЕЛИТЕЛЬ. 2) НЕКОТОРОЕ ЧИСЛО УМЕНЬШИЛИ НА 37 ЕДИНИЦ,ЗАТЕМ РАЗДЕЛИЛИ НА 92 И ПОЛУЧИЛИ ЧАСТНОЕ 59 И ОСТАТОК 35.НАЙДИ ЭТО ЧИСЛО
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Делитель= (21425-11)/258=83
Гость:
1)21425:х=258(ост.11) (21425-11):258=83-делитель. 258*83+11=21425 2)(х-37):92=59(ост. 35) х-37=59*92+35 х-37=5463 х=5463+37 х=5500-вот это число.  
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