1) ПРИ ДЕЛЕНИИ ЧИСЛА 21425 ПОЛУЧИЛОСЬ ЧАСТНОЕ 258 И ОСТАТОК 11 .НАЙДИ ДЕЛИТЕЛЬ. 2) НЕКОТОРОЕ ЧИСЛО УМЕНЬШИЛИ НА 37 ЕДИНИЦ,ЗАТЕМ РАЗДЕЛИЛИ НА 92 И ПОЛУЧИЛИ ЧАСТНОЕ 59 И ОСТАТОК 35.НАЙДИ ЭТО ЧИСЛО

Математика

1) ПРИ ДЕЛЕНИИ ЧИСЛА 21425 ПОЛУЧИЛОСЬ ЧАСТНОЕ 258 И ОСТАТОК 11 .НАЙДИ ДЕЛИТЕЛЬ. 2) НЕКОТОРОЕ ЧИСЛО УМЕНЬШИЛИ НА 37 ЕДИНИЦ,ЗАТЕМ РАЗДЕЛИЛИ НА 92 И ПОЛУЧИЛИ ЧАСТНОЕ 59 И ОСТАТОК 35.НАЙДИ ЭТО ЧИСЛО

Автор: Гость