помогите составить рассказ о теплом весннем дне
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помогите составить рассказ о теплом весннем дне
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Новый сезон - новая жизнь. Это чувствуется всегда. Выходишь на улицу, а солнце сразу в глазах, а на лице - улыбка. Постепенно отвыкаешь от холодов, от "бесконечной" тоски. Душа и тело полностью пропитаны теплом. В лицо дует ветер, но такой приятный, не такой, как зимой, что радость охватывает с ног до головы. Вот она - жизнь. Вот она-весна. А что же еще нужно?... Дальше можешь додумать
Гость:
Ну вот настала весна.Как же приятно в это время года! В этот первый весенний день стало очень тепло,начали вылезать почки,снег начинает таять. (Это может быть только первая часть)
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