помогите составить рассказ о теплом весннем дне

Гость: Гость:

Новый сезон - новая жизнь. Это чувствуется всегда. Выходишь на улицу, а солнце сразу в глазах, а на лице - улыбка. Постепенно отвыкаешь от холодов, от "бесконечной" тоски. Душа и тело полностью пропитаны теплом. В лицо дует ветер, но такой приятный, не такой, как зимой, что радость охватывает с ног до головы. Вот она - жизнь. Вот она-весна. А что же еще нужно?... Дальше можешь додумать