Составьте уравнение электролиза водного раствора карбоната калия

Гость: Гость:

Вижу, хорошист, значит, кратко=) На катоде восстанавливается водород, на аноде окисляется кислород. В общем, подвергается электролизу вода, суммарно: 2H2O = 2H2 + O2. Это и есть общее уравнение электролиза. Вроде, всё.