Составьте уравнение электролиза водного раствора карбоната калия
Химия
Составьте уравнение электролиза водного раствора карбоната калия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вижу, хорошист, значит, кратко=) На катоде восстанавливается водород, на аноде окисляется кислород. В общем, подвергается электролизу вода, суммарно: 2H2O = 2H2 + O2. Это и есть общее уравнение электролиза. Вроде, всё.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
.на кондитерской фабрике выпускают 8050 кг мармелада в день. Мармелад упаковывают в коробки по 7 кг и отправляют в магазины. 500 коробок с мармелад...
Математика
Несколько калуш встретились на опушке.каждая с каждой поздоровались за лапу.Сколько всего калуш,если было 10 лапопожатий.
Физика
Укажите пожалуйста в каких из преведенных ниже случаев изучаемое тело можно принять за материальную точку . 1.вычисляют давление трактора на грунт....
Русский язык