.на кондитерской фабрике выпускают 8050 кг мармелада в день. Мармелад упаковывают в коробки по 7 кг и отправляют в магазины. 500 коробок с мармеладом ежедневно отправляют в городские магазины а остальные в область. Сколько кило...
Математика
.на кондитерской фабрике выпускают 8050 кг мармелада в день. Мармелад упаковывают в коробки по 7 кг и отправляют в магазины. 500 коробок с мармеладом ежедневно отправляют в городские магазины а остальные в область. Сколько килограммов мармелада ежедневно привозят в город и сколько в область?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8050 : 7 = 1150 коробок всего отплавляют с фабрики 2) 1150 - 500 =650 коробок привозят в область 3) 7 * 500 = 3500 кг - привозят в город 4) 7 * 650 = 4550 кг - привозят в область
Гость:
8050:7=1150коробок;1150-500=650 коробок в область;500*7=3500кг в город ;650*7=4550кг в обл.
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