.на кондитерской фабрике выпускают 8050 кг мармелада в день. Мармелад упаковывают в коробки по 7 кг и отправляют в магазины. 500 коробок с мармеладом ежедневно отправляют в городские магазины а остальные в область. Сколько кило...

Математика

.на кондитерской фабрике выпускают 8050 кг мармелада в день. Мармелад упаковывают в коробки по 7 кг и отправляют в магазины. 500 коробок с мармеладом ежедневно отправляют в городские магазины а остальные в область. Сколько килограммов мармелада ежедневно привозят в город и сколько в область?

Автор: Гость