Несколько калуш встретились на опушке.каждая с каждой поздоровались за лапу.Сколько всего калуш,если было 10 лапопожатий.
Математика
Несколько калуш встретились на опушке.каждая с каждой поздоровались за лапу.Сколько всего калуш,если было 10 лапопожатий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 рукопожатий посчитаны дважды для каждой капуши, т.е. два раза Капуш было 10:2=5 Проверим. Каждая здоровалась с 4-мя капушами, и еще она сама. Всего 5 капуш.
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