Несколько калуш встретились на опушке.каждая с каждой поздоровались за лапу.Сколько всего калуш,если было 10 лапопожатий.

Математика
Несколько калуш встретились на опушке.каждая с каждой поздоровались за лапу.Сколько всего калуш,если было 10 лапопожатий.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 рукопожатий посчитаны дважды для каждой капуши, т.е. два раза Капуш было 10:2=5 Проверим. Каждая здоровалась с 4-мя капушами, и еще она сама. Всего 5 капуш.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Укажите пожалуйста в каких из преведенных ниже случаев изучаемое тело можно принять за материальную точку . 1.вычисляют давление трактора на грунт....
Ответить
Русский язык
Сочинение по картине В.Г. Петрова "Охотники на привале" с прямой речью.
Ответить
Русский язык
мини-сочинение на тему наречие
Ответить
Русский язык
составить предложение со словом маленький.
Ответить
Английский язык
The friends are talking ouer the telephone. 1) Put the verbs in the right form. 2)Why is Mary telephoning? Mary is telephoning: a to ask Liz about ...
Ответить