в сообщяющеиеся сосуды налита вода и нефть . какова высота столба нефти, если высота столба воды 7см?
Физика
в сообщяющеиеся сосуды налита вода и нефть . какова высота столба нефти, если высота столба воды 7см?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула сообщающихся сосудов: p1/p2=h2/h1 1000/860=h2/0.07 70=860h2 h2=0.08м=8 см.
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