в сообщяющеиеся сосуды налита вода и нефть . какова высота столба нефти, если высота столба воды 7см?

Физика

в сообщяющеиеся сосуды налита вода и нефть . какова высота столба нефти, если высота столба воды 7см?

Автор: Гость