полководец названный 2 основателем рима

Обществознание
полководец названный 2 основателем рима
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Марк Фурий Камилл-римский полководец, исторический персонаж
Гость:
Кроме прочего, Агриппа основал на берегах Кампании морскую базу и гавань , ....Несколько римских полководцев времён Ранней Республики носили это имя. ...явно преувеличены, но о ком говорили как о «втором основателе» Рима, ..... в Рим, Саллюстий создал знаменитые сады, названные его именем, ...
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