полководец названный 2 основателем рима
Обществознание
полководец названный 2 основателем рима
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Марк Фурий Камилл-римский полководец, исторический персонаж
Гость:
Кроме прочего, Агриппа основал на берегах Кампании морскую базу и гавань , ....Несколько римских полководцев времён Ранней Республики носили это имя. ...явно преувеличены, но о ком говорили как о «втором основателе» Рима, ..... в Рим, Саллюстий создал знаменитые сады, названные его именем, ...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
в сообщяющеиеся сосуды налита вода и нефть . какова высота столба нефти, если высота столба воды 7см?
Биология
описание и оценка применения экологических знаний в практической(хозяйственной )деятельности человека. придумать 2 примера