На фабрике сшили 56 курток для девочек и 75 для мальчиков. Расход ткани на каждую куртку был одинаковым.При этом на все куртки для мальчиков понадобилось на 57 метров ткани больше, чем для девочек.Сколько ткани пошло на куртки ...

Математика

На фабрике сшили 56 курток для девочек и 75 для мальчиков. Расход ткани на каждую куртку был одинаковым.При этом на все куртки для мальчиков понадобилось на 57 метров ткани больше, чем для девочек.Сколько ткани пошло на куртки для девочек и сколько - для мальчиков? Решение без иксов, подробное с описанием по каждому действию.

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