напишите уравнения реакций для следующих переходов: S --- больше SO2 --- больше SO3 ---- больше H2SO4 --- больше BaSO4 Превращение 1 рассмотрите в свете ОВР, 4 - в свете ТЭД
Химия
напишите уравнения реакций для следующих переходов: S --- больше SO2 --- больше SO3 ---- больше H2SO4 --- больше BaSO4 Превращение 1 рассмотрите в свете ОВР, 4 - в свете ТЭД
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) S + O2 = SO2 2) 2SO2 + 2O2 = 2SO3 3) SO3 + H2O = H2SO4
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