напишите уравнения реакций для следующих переходов: S --- больше SO2 --- больше SO3 ---- больше H2SO4 --- больше BaSO4 Превращение 1 рассмотрите в свете ОВР, 4 - в свете ТЭД

Химия

напишите уравнения реакций для следующих переходов: S --- больше SO2 --- больше SO3 ---- больше H2SO4 --- больше BaSO4 Превращение 1 рассмотрите в свете ОВР, 4 - в свете ТЭД

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