У продавца по одной такой гире 5кг,3кг,2кг. Как с их помощью отвесить 6кг яблок?4кг муки? Нарисуй нужные гири. Запиши числовые равенства.

Математика
У продавца по одной такой гире 5кг,3кг,2кг. Как с их помощью отвесить 6кг яблок?4кг муки? Нарисуй нужные гири. Запиши числовые равенства.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5кг гиря  +3 кг гиря на одной чаше = 6кг я блок +2 кг гиря на другой чаше 5кг гиря +2 кг гиря= 4 кг муки + 3кг гиря 
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