У продавца по одной такой гире 5кг,3кг,2кг. Как с их помощью отвесить 6кг яблок?4кг муки? Нарисуй нужные гири. Запиши числовые равенства.

Математика

У продавца по одной такой гире 5кг,3кг,2кг. Как с их помощью отвесить 6кг яблок?4кг муки? Нарисуй нужные гири. Запиши числовые равенства.

Автор: Гость