У продавца по одной такой гире 5кг,3кг,2кг. Как с их помощью отвесить 6кг яблок?4кг муки? Нарисуй нужные гири. Запиши числовые равенства.
Математика
У продавца по одной такой гире 5кг,3кг,2кг. Как с их помощью отвесить 6кг яблок?4кг муки? Нарисуй нужные гири. Запиши числовые равенства.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5кг гиря +3 кг гиря на одной чаше = 6кг я блок +2 кг гиря на другой чаше 5кг гиря +2 кг гиря= 4 кг муки + 3кг гиря
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