почему имено перед наступлением холодов гидры размножаются половым путем
Биология
почему имено перед наступлением холодов гидры размножаются половым путем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
половое размножение способствует появлянию генетически разнообразного потомства (за счет комбинативной изменчивости).А это важно в изменившихся условиях среды. Весной из яиц вылупятся молодые гидры - генетически отличающиеся друг от друга.Те из них, что наиболее приспособлены будут быстро размножаться бесполым путем (почкованием) в благоприятных (летних) условиях среды. Почкование осуществляется гораздо быстрее, чем половое размножение.А наименее приспособленные не оставят потомства, или оставят меньше потомсява или даже погибнут
Гость:
Потому,что именно в холода у гидры появляются мужские и женские половые органы.. надеюсь помогла))
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