сумма внутренних углов правильного многоугольника на 720 больше суммы его внешних углов. найдите сторону правильного многоугольника, если его периметр равен 144

Геометрия

сумма внутренних углов правильного многоугольника на 720 больше суммы его внешних углов. найдите сторону правильного многоугольника, если его периметр равен 144

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