сумма внутренних углов правильного многоугольника на 720 больше суммы его внешних углов. найдите сторону правильного многоугольника, если его периметр равен 144
Геометрия
сумма внутренних углов правильного многоугольника на 720 больше суммы его внешних углов. найдите сторону правильного многоугольника, если его периметр равен 144
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180(n-2)- сумма внутренних углов многоугольника, сумма внешних = 360 градусов, исходя из этого составим уравнение: 180(n-2)=360+720 180(n-2)=1080 180n-360=1080 180n=1440 n=8 если периметр равен 144, то его сторона равна 144:8=18 Ответ:18см
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