начерти два отрезка так, чтобы длина первого отрезка была в з раза или на 42мм меньше длины второго отрезка

Гость: Гость:

Один отрезок больше другого в 3 раза. ОДин отрезок 1 часть, второй 3 части. Значит, разница между ними 3-1=2 части. 42 и есть эта разница. 42:2=21мм Меньший отрезок =21мм Больший 21+42=63мм Проверка 63:21=42 мм Если уже умеете решать через х, замените "часть" на х меньший отрезок х, больший 3х 3х-х=2х х=42:2=21мм 3х=63 мм