У триугольника АВС Угол С =90 градусов, угол А=60 грпадусов . АВ=32 см..Найти АС-?
Геометрия
У триугольника АВС Угол С =90 градусов, угол А=60 грпадусов . АВ=32 см..Найти АС-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол В равен: 180-(60+90)=30 градусов АВ - гипотенуза в прямоугольном треугольнике с углами 30 60 и 90 градусов сторона напротив угла в 30 градусов равна половине гипотенузы: АС=32/2=16 см. Ответ: 16 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
начерти два отрезка так, чтобы длина первого отрезка была в з раза или на 42мм меньше длины второго отрезка
Русский язык
продолжите небольшое сочинение :прошлым летомотдыхал я на реке.Сижу я как то на берегу ......и предложений 5
Экономика
2 мальчика и 2 взрослых переправляются с одного берега реки на другой. Плот выдерживает 2 мальчиков или 1 мальчика и 1 взрослого. Найти 2 способа р...
Математика
У продавца по одной такой гире 5кг,3кг,2кг. Как с их помощью отвесить 6кг яблок?4кг муки? Нарисуй нужные гири. Запиши числовые равенства.