У триугольника АВС Угол С =90 градусов, угол А=60 грпадусов . АВ=32 см..Найти АС-?

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угол В равен: 180-(60+90)=30 градусов АВ - гипотенуза в прямоугольном треугольнике с углами 30 60 и 90 градусов сторона напротив угла в 30 градусов равна половине гипотенузы: АС=32/2=16 см. Ответ: 16 см