Объем тела 400 см3 а его вес 4 H. Утонит ли это тело в воде??
Физика
Объем тела 400 см3 а его вес 4 H. Утонит ли это тело в воде??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=400см³=400*10⁻⁶м³ F(A)=ρgV=400·10⁻²=4(H) F(A)=P- тело будет плавать внутри жидкости
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