турист шел 3,8 часа со скоростью 1,2 м/с, а затем 2,2 часа со скоростью 0,9 м/с. какова средняя скорость движения туриста на всём пути

Гость: Гость:

Превратим 1/2 м/с в км/ч 1/2Х3600=1,8км/ч Превратим 0,9м/с в км/ч 0,9х3600= 3,24км/ч Узнаем расстояние, пройденное со скоростью 1/2 м/с 1,8Х3,8=6км 840м; узнаём расстояние, пройденное со скоростью 0,9м/с 3,24Х2,2=7км 128м Складываем расстояния 6км 840м+7км128м=13км612м. Время в пути равно 3,8ч+2,2ч=6ч. Определяем среднююскорость 13км128м::6ч=2км188м/ч. Ответ: Средняя скорость движения туриста составляет 2км188м/ч