турист шел 3,8 часа со скоростью 1,2 м/с, а затем 2,2 часа со скоростью 0,9 м/с. какова средняя скорость движения туриста на всём пути

Математика
турист шел 3,8 часа со скоростью 1,2 м/с, а затем 2,2 часа со скоростью 0,9 м/с. какова средняя скорость движения туриста на всём пути
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Превратим 1/2 м/с в км/ч 1/2Х3600=1,8км/ч Превратим 0,9м/с в км/ч 0,9х3600= 3,24км/ч Узнаем расстояние, пройденное со скоростью 1/2 м/с 1,8Х3,8=6км 840м; узнаём расстояние, пройденное со скоростью 0,9м/с 3,24Х2,2=7км 128м Складываем расстояния 6км 840м+7км128м=13км612м. Время в пути равно 3,8ч+2,2ч=6ч. Определяем среднююскорость 13км128м::6ч=2км188м/ч. Ответ: Средняя скорость движения туриста составляет 2км188м/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение рассуждение Почему книга мой друг?
Ответить
Математика
Длина прямоугольника 8 см а периметр 24 см. Начерти такой прямоугольник раздели его на 2 равных треугольника.Найди площадь каждого треугольника.
Ответить
Математика
составить систему уравнений и решить её способом сложения! среднее арифметическое двух чисел равно 19, а их разность 4. Найдите эти числа
Ответить
Химия
Возможны реакции? MgO+ Be(OH)2= MgO+ KOH= Ba(OH)2 + H2O= Ba(OH)2+Be(OH)2=  
Ответить
Русский язык
какие проверочные слова к словам САЖАЛ и ХОТЕЛ?
Ответить