Длина прямоугольника 8 см а периметр 24 см. Начерти такой прямоугольник раздели его на 2 равных треугольника.Найди площадь каждого треугольника.

Математика
Длина прямоугольника 8 см а периметр 24 см. Начерти такой прямоугольник раздели его на 2 равных треугольника.Найди площадь каждого треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строим треугольник АBСD с AB и DC по 8 см.Т. к. периметр треугольника равен 24 см,а сам перимерт расчитывается по формуле 2(AB+AD) то стороны AD и BC будут равны по 4 см. Проводим диагональ DB которая делит прямоугольник на равные треугольники(Они равны по двум сторонам равным т к это прямоугольник, и по одной общей). Площадь прямоугольника равни 8*4=32см квадратных,тогда площадь одного из равных треугольников равна 32/2=16см квадратных.
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