Сочинение рассуждение Почему книга мой друг?

Русский язык
Сочинение рассуждение Почему книга мой друг?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
книга мой друг-так будет всегда!!! без книги,не было бы и интернета, и света,и других  полезных нам вещей.ведь не будь книги,нам неоткуда бы было брать знания.Компьютер никогда не заменит библиотеку!Вот выклучат свет-и всё! человек без информации.Книга воспитывает нас, учит радоваться жизни,учит нас жить,общаться с людьми,понимать что плохо, а что хорошо.Наверное у каждого была в детстве любимая  книга,содержание которой он помнит и по сей день!!!Невозможно помнить всё,но эту информацию можно получить в книге!!! Я тоже очень люблю книги и буду всегда обращаться к ним за помощью!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина прямоугольника 8 см а периметр 24 см. Начерти такой прямоугольник раздели его на 2 равных треугольника.Найди площадь каждого треугольника.
Ответить
Математика
составить систему уравнений и решить её способом сложения! среднее арифметическое двух чисел равно 19, а их разность 4. Найдите эти числа
Ответить
Химия
Возможны реакции? MgO+ Be(OH)2= MgO+ KOH= Ba(OH)2 + H2O= Ba(OH)2+Be(OH)2=  
Ответить
Русский язык
какие проверочные слова к словам САЖАЛ и ХОТЕЛ?
Ответить
Қазақ тiлi
ТЕКСТ МІРКУВАННЯ  " як ти ставишся до своєї першої вчительки "
Ответить