Сочинение рассуждение Почему книга мой друг?

Гость: Гость:

книга мой друг-так будет всегда!!! без книги,не было бы и интернета, и света,и других полезных нам вещей.ведь не будь книги,нам неоткуда бы было брать знания.Компьютер никогда не заменит библиотеку!Вот выклучат свет-и всё! человек без информации.Книга воспитывает нас, учит радоваться жизни,учит нас жить,общаться с людьми,понимать что плохо, а что хорошо.Наверное у каждого была в детстве любимая книга,содержание которой он помнит и по сей день!!!Невозможно помнить всё,но эту информацию можно получить в книге!!! Я тоже очень люблю книги и буду всегда обращаться к ним за помощью!