Попытайтесь найти выход из ситуации: Маша и Настя считались в классе лучшими подругами. Но однажды, когда Маша заболела, Настя ей не позвонила и не пришла навестить.После выздоровления Маша перестала с Настей разговаривать.

География

Попытайтесь найти выход из ситуации: Маша и Настя считались в классе лучшими подругами. Но однажды, когда Маша заболела, Настя ей не позвонила и не пришла навестить.После выздоровления Маша перестала с Настей разговаривать.

Автор: Гость