Попытайтесь найти выход из ситуации: Маша и Настя считались в классе лучшими подругами. Но однажды, когда Маша заболела, Настя ей не позвонила и не пришла навестить.После выздоровления Маша перестала с Настей разговаривать.
География
Попытайтесь найти выход из ситуации: Маша и Настя считались в классе лучшими подругами. Но однажды, когда Маша заболела, Настя ей не позвонила и не пришла навестить.После выздоровления Маша перестала с Настей разговаривать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маше не нужно обижаться на Настю.Нужно спросить у Насти может у нее были какие-то проблемы.
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