в авторемонтной мастерской 90 рабочих:72 слесаря,механиков в 6 раз меньше,чем слесарей,остальные- электрики. сколко...?

Математика

в авторемонтной мастерской 90 рабочих:72 слесаря,механиков в 6 раз меньше,чем слесарей,остальные- электрики. сколко...?

Автор: Гость