в авторемонтной мастерской 90 рабочих:72 слесаря,механиков в 6 раз меньше,чем слесарей,остальные- электрики. сколко...?
Математика
в авторемонтной мастерской 90 рабочих:72 слесаря,механиков в 6 раз меньше,чем слесарей,остальные- электрики. сколко...?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 72 : 6 = 12 - механиков 2) 90 - (72+12) = 6 - электриков Ответ: 72 слесаря, 12 механиков, 6 электриков
Гость:
1)сколько механиков? 72:6= 12 2) сколько слесарей и механиков вместе? 72+12=84 3)сколько электриков? 90-84= 6 проверка 72+12+6=90 чел вся бригада
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