Найдите корень уравнения log в основании1/6 числа (4−2x)=−2
Алгебра
Найдите корень уравнения log в основании1/6 числа (4−2x)=−2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
log1/6(4−2x)=−2 log1/6(4-2х)=log1/6 36 4-2х=36 х=-16
Гость:
loga b = c -> a^c=b log1/6 (4-2x)=-2 (1/6)^(-2)=4-2x 36=4-2x -2x=32 x=-16
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