Нужно написать сочинение на тему ПОДСНЕЖНИК. Каждое предложение должно начинаться на букву из темы по порядку. должно получиться 10 предложений.
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Нужно написать сочинение на тему ПОДСНЕЖНИК. Каждое предложение должно начинаться на букву из темы по порядку. должно получиться 10 предложений.
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Многолетние луковичные растения с коротким периодом вегетации. Сроки вегетации зависят от широты и высоты над уровнем моря места их произрастания. Луковица диаметром 2—3 см[4]:476 состоит из чешуй одного или двух предшествующих лет и почки возобновления. Ежегодно возникают 3 чешуи, одна — из низового листа, а две — из основания ассимилирующих листьев. Чешуи концентрические, а одна, образующаяся из основания листа, предшествющего цветку, незамкнутая. Детки располагаются в пазухах чешуй материнской луковицы. Листья в числе двух, изредка трёх, линейные или продолговато-ланцетные, выходят из шейки каждой луковицы. Листья появляются одновременно с бутонами и во время цветения равны или значительно короче цветоноса. Позже, после цветения, разрастаются, достигая длины 10—20 см и ширины 0,5—3 см. Окраска листьев варьирует от светло-зелёной с жёлтым оттенком (Galanthus woronowii) до тёмно-зелёной (Galanthus alpinus). Они могут быть блестящими, матовыми, с жирным блеском или с восковым налётом. Верхушка приострённая или закруглённая с клобучком или плоская. Основание листа широкое или суженное, переходящее в черешок. Поверхность листа гладкая или складчатая, или килеватая с нижней стороны. Листья расположены в приземном пучке. Стрелка возникает в пазухе внутреннего ассимилирующего листа с незамкнутым основанием и является боковой ветвью монопоидального побега. Стрелка слегка сплюснутая или округлая в поперечном сечении, блестящая у видов с блестящими листьями и сизая у сизолистных подснежников, заканчивается прицветным листом и одним поникающим цветком. К концу цветения она становится полой. Прицветный лист состоит из двух сросшихся прицветников, лишь у верхушки слегка раздвоенных, с двумя килями. У основания прицветники срастаются в трубку, из которой выходит цветоножка. Цветоножка цилиндрической формы, блестящая или сизая, одной длины с прицветником, короче или длиннее его. Околоцветник состоит из шести листочков: три наружных — чисто белые, 15—30 мм длиной[4]:476, большей частью ложковидной формы, широколанцетные или эллиптические, с верхушкой, несущей на конце остриё, и с удлинённым, иногда переходящим в ноготок основанием; три внутренних — обратноклиновидные, с зелёным пятном у верхушки, последняя чаще всего выемчатая, но у некоторых видов округлённая или вытянутая. Зелёное пятно с внутренней стороны листочков не сплошное, а представлено отдельными зелёными полосами, число которых меняется в зависимости от размеров и формы пятна. Пыльники на очень коротких нитях, сидящие у основания долей околоцветника, книзу расширенные, кверху сильно оттянутые, оканчивающиеся обыкновенно остроконечием. Завязь трёхгнёздная, округлая или продолговатая, со многими семяпочками в каждом гнезде. Столбик нитевидный, с острым рыльцем.
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