решите уравнения:а)10 - 3(5х - 1,5) = 2,5 - 5х б)2(3х - 4) = 5х - 3(х + 1)

Алгебра
решите уравнения:а)10 - 3(5х - 1,5) = 2,5 - 5х б)2(3х - 4) = 5х - 3(х + 1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10-15х+4,5=2,5-5х 12=10х     х=1,2 6х-8=5х-3х-3 4х=5    х=1,25 
Гость:
а)10 - 3(5х - 1,5) = 2,5 - 5х  10-15x+4,5=2,5-5x -15x+5x=2,5-10-4,5 -10x=-12 x=-12:(-10) x=1,2 Ответ:1,2.   б)2(3х - 4) = 5х - 3(х + 1) 6x-8=5x-3x-3 6x-5x+3x=-3+8 4x=5 x=5:4 x=1,25 Ответ:1,25   
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