Раскройте значение понятий: "Прелестные грамоты" и Карательная политика. Срочно, за решение дам 10 пунктов!

Гость: Гость:

Название письма или листовки. Имело целью обмануть, сбить с толку, обольстить человека на дурные поступки (выступление против власти, против церкви и т.п.). Бунтовщики С. Разин, Е. Пугачев и им подобные рассылали "прелестные письма", призывая присоединиться к бунту и "выводить изменников и мирских кровопивцев" - бояр, дворян, воевод и приказных людей.