Раскройте значение понятий: "Прелестные грамоты" и Карательная политика. Срочно, за решение дам 10 пунктов!

Обществознание
Раскройте значение понятий: "Прелестные грамоты" и Карательная политика. Срочно, за решение дам 10 пунктов!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название письма или листовки. Имело целью обмануть, сбить с толку, обольстить человека на дурные поступки (выступление против власти, против церкви и т.п.). Бунтовщики С. Разин, Е. Пугачев и им подобные рассылали "прелестные письма", призывая присоединиться к бунту и "выводить изменников и мирских кровопивцев" - бояр, дворян, воевод и приказных людей.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
14,791:а+160,961:b          если а =100, b=10
Ответить
Русский язык
Помогите написать сочинение-рассуждение на тему "все проходили и смотрели на "Рябинку", и я стоял поодаль и тоже смотрел и почему-то никак не мог н...
Ответить
Русский язык
Нужно написать сочинение на тему ПОДСНЕЖНИК. Каждое предложение должно начинаться на букву из темы по порядку. должно получиться 10 предложений.
Ответить
Геометрия
Зависимость между стороной правильного многоугольника и радиусом описанной около него окружности.
Ответить
Английский язык
10 предложений о Пушкине на английском языке
Ответить