одна целая семь девятых минус два
Математика
одна целая семь девятых минус два
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]1\frac{7}{9}-2=-\frac{2}{9}[/latex]
Гость:
1⁷₉-2=1⁷₉+(-2)=-(2-1⁷₉)=-(1⁹₉-1⁷₉)=-²₉
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