За 6 ч автомобиль проехал некоторое расстояние. То же расстояние он мог бы проехать за 5 ч если бы увеличил свою скорость на 10км/ч. Какое расстояние проехал автомобиль?

Математика

За 6 ч автомобиль проехал некоторое расстояние. То же расстояние он мог бы проехать за 5 ч если бы увеличил свою скорость на 10км/ч. Какое расстояние проехал автомобиль?

Автор: Гость