За 6 ч автомобиль проехал некоторое расстояние. То же расстояние он мог бы проехать за 5 ч если бы увеличил свою скорость на 10км/ч. Какое расстояние проехал автомобиль?
Математика
За 6 ч автомобиль проехал некоторое расстояние. То же расстояние он мог бы проехать за 5 ч если бы увеличил свою скорость на 10км/ч. Какое расстояние проехал автомобиль?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х=5(х+10) 6х=5х+50 6х-5х=55 х=50км/ч-скорость автомобиля. 50*6=300км-проехал автомобиль.
Гость:
6х=5(х+10) 6х=5х+50 6х-5х=55 х=50км/ч 50*6=300 км
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