(3/x+4 + 6x/x^2+x-12 - 1/x-3) : 8x-13/x^2-16
Алгебра
(3/x+4 + 6x/x^2+x-12 - 1/x-3) : 8x-13/x^2-16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 действие в скобках: приводим к общему знаменателю х^2= (3х+4х^2+6x+x^3-12x^2-x-3x^сокращаем на х= (x^2-11x+8)/x дальше думаю понятно
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