Помогите решить задачу:Первая газета вышла в Росии 2 янворя 1703 года,а первая книга напечатана в Москве на 139 лет 8 месяцев 5 дней раньше.Какого числа вышла в Москве первая книга?
Математика
Помогите решить задачу:Первая газета вышла в Росии 2 янворя 1703 года,а первая книга напечатана в Москве на 139 лет 8 месяцев 5 дней раньше.Какого числа вышла в Москве первая книга?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
02.01.1703год-139лет=02.01.1564 год 02.01.1564-8мес 5 дней = 27.06.1563 27+5=2 число (т.к. в июне 30 дней) 06+08=январь месяц (и соответственно + 1 год) 1564+139=1703
Гость:
в январе 31 день 31+2-5=28 число январь первый месяч 1+12-8=5 месяц года значит 1703-139-1=1563 получается 28 мая 1563 года
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