ГУЛЛИВЕР ЛОВИЛ РЫБУ ШЛЯПОЙ.ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОН ВЫЛОВИЛ 22 ШЛЯПЫ,ПО 9 ШТ В КАЖДОЙ.ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ 34 ШЛЯПЫ С ТЕМ ЖЕ КОЛЛИЧЕСТВОМ РЫБЫ.НА СКОЛЬКО БОЛЬШЕ РЫБЫ ВЫЛОВИЛ ГУЛЛИВЕР ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ?
Математика
ГУЛЛИВЕР ЛОВИЛ РЫБУ ШЛЯПОЙ.ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОН ВЫЛОВИЛ 22 ШЛЯПЫ,ПО 9 ШТ В КАЖДОЙ.ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ 34 ШЛЯПЫ С ТЕМ ЖЕ КОЛЛИЧЕСТВОМ РЫБЫ.НА СКОЛЬКО БОЛЬШЕ РЫБЫ ВЫЛОВИЛ ГУЛЛИВЕР ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько выловил в первый день? 22*9= 198 рыб 2)сколько выловил во второй день? 34*9= 306 рыб 3)на сколько больше выловил во второй день? 306-198= 108 рыб
Гость:
1) 9 * 22 = 198 шт. выловил в 1-ый день 2) 9 * 34 = 306 шт. выловил во 2-ой день 3) 306 - 198 = 108 шт. Ответ: во 2-ой день вылови на 108 штук больше 2-ой способ 1) 9 * (34-22) = 108 штук
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