ГУЛЛИВЕР ЛОВИЛ РЫБУ ШЛЯПОЙ.ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОН ВЫЛОВИЛ 22 ШЛЯПЫ,ПО 9 ШТ В КАЖДОЙ.ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ 34 ШЛЯПЫ С ТЕМ ЖЕ КОЛЛИЧЕСТВОМ РЫБЫ.НА СКОЛЬКО БОЛЬШЕ РЫБЫ ВЫЛОВИЛ ГУЛЛИВЕР ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ?

Математика

ГУЛЛИВЕР ЛОВИЛ РЫБУ ШЛЯПОЙ.ЗА ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОН ВЫЛОВИЛ 22 ШЛЯПЫ,ПО 9 ШТ В КАЖДОЙ.ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ 34 ШЛЯПЫ С ТЕМ ЖЕ КОЛЛИЧЕСТВОМ РЫБЫ.НА СКОЛЬКО БОЛЬШЕ РЫБЫ ВЫЛОВИЛ ГУЛЛИВЕР ВО ВТОРОЙ ДЕНЬ?

Автор: Гость