Найдите синусы, косинусы и тангенсы следующих углов: 1) 120°; 2)135°; 3)150°.
Геометрия
Найдите синусы, косинусы и тангенсы следующих углов: 1) 120°; 2)135°; 3)150°.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
синусы 120=корень из3/2 ,135=корень из 2/2 150=1/2 косинусы -1/2 -корень из 2/2 - корень из 3/2 тангенс -корегь из 3 -1 -корень из 3 /3
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