Масса шести ящиков с оборудованием равна массе семи контейнеров.Чему равна масса одного ящика,если масса одного контейнера равна 144 кг?

Математика

Масса шести ящиков с оборудованием равна массе семи контейнеров.Чему равна масса одного ящика,если масса одного контейнера равна 144 кг?

Автор: Гость