Масса шести ящиков с оборудованием равна массе семи контейнеров.Чему равна масса одного ящика,если масса одного контейнера равна 144 кг?

Математика
Масса шести ящиков с оборудованием равна массе семи контейнеров.Чему равна масса одного ящика,если масса одного контейнера равна 144 кг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)масса шести ящиков 7*144= 1008 кг 2)масса 1 ящика 1008:6= 168 кг
Гость:
1) 144*7 = 1008 (кг) - масса семи контейнеров. 2) 1008/6 = 168 (кг) - масса одного ящика. Ответ: 168 кг масса одного ящика. 
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