С ТРЁХ ЯБЛОНЬ СОБРАЛИ 120 КГ ЯБЛОК С ПЕРВОЙ ЯБЛОНИ СОБРАЛИ 48 КГ А СО ВТОРОЙ 24КГ СКОЛЬКО КИЛОГРАМ СОБРАЛИ С ТРЕТЕЙ ЯБЛОНИ?

Математика

С ТРЁХ ЯБЛОНЬ СОБРАЛИ 120 КГ ЯБЛОК С ПЕРВОЙ ЯБЛОНИ СОБРАЛИ 48 КГ А СО ВТОРОЙ 24КГ СКОЛЬКО КИЛОГРАМ СОБРАЛИ С ТРЕТЕЙ ЯБЛОНИ?

Автор: Гость