С ТРЁХ ЯБЛОНЬ СОБРАЛИ 120 КГ ЯБЛОК С ПЕРВОЙ ЯБЛОНИ СОБРАЛИ 48 КГ А СО ВТОРОЙ 24КГ СКОЛЬКО КИЛОГРАМ СОБРАЛИ С ТРЕТЕЙ ЯБЛОНИ?
Математика
С ТРЁХ ЯБЛОНЬ СОБРАЛИ 120 КГ ЯБЛОК С ПЕРВОЙ ЯБЛОНИ СОБРАЛИ 48 КГ А СО ВТОРОЙ 24КГ СКОЛЬКО КИЛОГРАМ СОБРАЛИ С ТРЕТЕЙ ЯБЛОНИ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего 120 яблок с первой и второй собрали вместе 48+24=72 120-72=48 яблок собрали с третьей яблони)
Гость:
1) 120-(48+24)=48 кг---- собрали с третей яблони
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сформулируйте признаки делимости на 3 и на 9 и определите, делится ли на эти числа число: а)24 729; б)272 745; в)197 820; г)345 777;
Русский язык