С ТРЁХ ЯБЛОНЬ СОБРАЛИ 120 КГ ЯБЛОК С ПЕРВОЙ ЯБЛОНИ СОБРАЛИ 48 КГ А СО ВТОРОЙ 24КГ СКОЛЬКО КИЛОГРАМ СОБРАЛИ С ТРЕТЕЙ ЯБЛОНИ?

Математика
С ТРЁХ ЯБЛОНЬ СОБРАЛИ 120 КГ ЯБЛОК С ПЕРВОЙ ЯБЛОНИ СОБРАЛИ 48 КГ А СО ВТОРОЙ 24КГ СКОЛЬКО КИЛОГРАМ СОБРАЛИ С ТРЕТЕЙ ЯБЛОНИ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего 120 яблок с первой и второй собрали вместе 48+24=72 120-72=48 яблок собрали с третьей яблони)
Гость:
1) 120-(48+24)=48 кг---- собрали с третей яблони
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