Найдите число, 30% которого равны 6.
Математика
Найдите число, 30% которого равны 6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30% 6 100% х х=6*100/30=20
Гость:
1)6*100%:30%=20. ОТВЕТ: 20
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