домик состоит из комнаты и прихожей площадь пола прихожей5м кв.а пола комнаты в 3 раза больше. пол домика покрыли плиткой расходуя 25 плит. на 1 м кв.площади пола сколько плиток понадобится чтобы покрыть весь пол дачного домика?
Математика
домик состоит из комнаты и прихожей площадь пола прихожей5м кв.а пола комнаты в 3 раза больше. пол домика покрыли плиткой расходуя 25 плит. на 1 м кв.площади пола сколько плиток понадобится чтобы покрыть весь пол дачного домика?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь прихожей-5 кв.м площадь комнаты-?кв.м в 3 раза больше 1квюм = 25 плиток всего плиток-? 1) 5х3=15 кв.м пол комнаты 2)5+15=20 кв.м весь пол домика 3) 20х25=500 плиток ответ всего надо 500 плиток
Гость:
1)5х3=15(кв.м.)-площадь комнаты. 2)5+15=20(кв.м.)-площадь комнаты и прихожей. 3)20х25=500(п.)-потребуется для покрытия всего пола дачного домика. Ответ: 500 плиток.
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