домик состоит из комнаты и прихожей площадь пола прихожей5м кв.а пола комнаты в 3 раза больше. пол домика покрыли плиткой расходуя 25 плит. на 1 м кв.площади пола сколько плиток понадобится чтобы покрыть весь пол дачного домика?

Математика

домик состоит из комнаты и прихожей площадь пола прихожей5м кв.а пола комнаты в 3 раза больше. пол домика покрыли плиткой расходуя 25 плит. на 1 м кв.площади пола сколько плиток понадобится чтобы покрыть весь пол дачного домика?

Автор: Гость